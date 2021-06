Semusa informa mais 09 óbitos e 160 novos casos de Covid-19 nas últimas 24h em Anápolis

Divulgado no final da tarde desta segunda-feira (14), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) trouxe o registro de nove mortes por Covid-19.

Com a mais recente atualização, o total de óbitos causados pela doença na cidade chega a 1.284 desde o início da pandemia.

Segundo a pasta, as fatalidades ocorreram entre o último dia 10 e hoje em unidades da rede pública municipal, conveniada e particular da cidade.

10/06 – Um homem de 50 anos, no Hospital Alfredo Abraão (antigo CAIS Progresso);

11/06 – Uma mulher de 53 anos, na Santa Casa de Anapolis;

12/06 – Duas mulheres de 36 e 46 anos, no Hospital Alfredo Abrão, dois homens de 47 anos (no Ânima Centro Hospitalar) e 48 anos (Centro de Internação Norma Pizzari);

13/06 – Um homem de 39 anos, no Ânima Centro Hospitalar;

14/06 – Um homem de 53 anos, no Hospital Alfredo Abrão, e uma idosa de 75 anos, no Centro de Internação Norma Pizzari.