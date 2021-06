Lázaro Barbosa está cercado e pode ser capturado a qualquer momento, diz secretário

Câmeras de segurança de uma chácara em Edilândia, povoado de Cocalzinho de Goiás, flagraram mais uma invasão de Lázaro Barbosa, de 32 anos, na manhã desta terça-feira (15).

Nas imagens, um homem aparece com uma mochila nas costas, bermuda e jaqueta em um espaço semelhante a um celeiro. As vestimentas batem com as características repassadas pelas últimas vítimas do serial killer.

Ao Correio Braziliense, a proprietária contou que o caseiro não dormiu no local e percebeu a presença do suspeito assim que chegou no início do dia.

Lázaro teria dito que não queria fazer nenhum mal e pediu por comida. O funcionário da chácara então saiu de lá às pressas e o homem fugiu.

Pelo horário registrado nas imagens, toda a ação ocorreu pouco antes de um caminhoneiro tê-lo visto atravessando a BR-070 para adentrar novamente em uma mata. Veja a cena:

Câmeras flagraram serial killer em chácara de Edilandia, no início desta manhã. Mais de 200 policiais atuam para localizar e prender Lázaro Barbosa. pic.twitter.com/y591LVruXg — Portal 6 (@portal6anapolis) June 15, 2021

Por ter se envolvido em uma troca tiros em outra propriedade rural na noite de ontem (14), é possível que ele esteja com ao menos um ferimento por arma de fogo.

O secretário da Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, informou que o assassino em série já está praticamente cercado em uma área de cerca de 10 km². Ele poderá ser capturado a qualquer momento.

O que já se sabe sobre o serial killer Lázaro Barbosa