Vítimas sobreviventes do serial killer Lázaro Barbosa foram trazidas para o HUANA

Atualizada às 15h53 com informações do HUANA.

O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) recebeu duas das vítimas do serial killer Lázaro Barbosa na madrugada de sábado (12) para domingo (13).

Uma das vítimas já recebeu alta hospitalar, enquanto o outro segue internado em estado grave, porém estável.

Lázaro é suspeito do assassinato de toda uma família de Ceilândia (DF) no último dia 09, composta por um casal de empresários e dois filhos, sendo um deles um adolescente de apenas 15 anos.

Na noite de sábado (12) ele invadiu uma fazenda da zona rural do município de Cocalzinho de Goiás.

Abrindo caminho a tiros, acertou três pessoas e fez o caseiro de refém enquanto trocava tiros com a polícia.

Duas armas de fogo e munições correspondentes foram roubadas da propriedade antes que Lázaro conseguisse fugir.

Ele segue foragido e tanto as polícias de Goiás quanto as do Distrito Federal seguem tomando medidas para localizá-lo o mais rápido possível.