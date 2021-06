Anápolis recebe novas cargas e terá força-tarefa de vacinação contra Covid-19 neste sábado (19)

Duas novas cargas de vacinas chegaram em Anápolis e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou uma forma tarefa para imunização contra a Covid-19 neste sábado (19).

Segundo a pasta, a cidade foi abastecida com 1.210 doses da CoronaVac e utilizará todas elas para segunda aplicação. Ginásio da UniEVANGÉLICA, Banco de Leite e unidade de saúde do JK foram os locais preparados para este público, das 08h às 16h.

Também chegaram 4.410 doses do imunizante da Pfizer para aplicação da primeira dose em pessoas com idade igual ou superior a 50 anos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas com laudo de comprovação, além de profissionais da saúde, educação e segurança pública conforme listas enviadas pelas instituições.

Os locais de aplicação da primeira dose são: Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes, Anexo Itamaraty e Santa Maria de Nazareth.

Vacinômetro

Até o momento 173.080 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas na cidade, sendo 127.669 de primeira e 45.411 de segunda.