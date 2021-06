Últimos dias para sacar até R$ 1.100 de abono salarial; veja se você tem direito

Termina no próximo dia 30 o prazo para trabalhadores com direito ao abono salarial do PIS/Pasep sacarem o benefício. Os valores vão de R$ 92 a R$ 1.100, dependendo do número de meses trabalhados em 2019, ano-base desta rodada de pagamentos.

Segundo o Banco do Brasil, foram disponibilizados 2,7 milhões de abonos PIS/Pasep para o exercício atual, o que totaliza R$ 2,628 bilhões. Cerca de 150 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício, totalizando saldo de R$ 100 milhões nos cofres da instituição.

Para receber o benefício do abono salarial de 2019, o trabalhador precisa atender aos seguintes critérios:

Estar cadastrado pelo menos a 5 anos no PIS/Pasep;

Ter recebido em média até dois salários mínimos, no ano-base do calendário;

Ter trabalhado com carteira assinada, no mínimo, por 30 dias no ano-base;

Ter as informações corretas concedidas pela empresa na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O trabalhador que exerce atividade em uma empresa privada poderá consultar o PIS por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, no site www.caixa.gov.br/PIS ou pelo telefone de atendimento 0800 726 0207.

Já o servidor público poderá consultar o Pasep através dos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma Casa Lotérica.

Quem não tiver o Cartão do Cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa, basta apresentar um documento de identificação. Aqueles que possuem conta na Caixa podem ter o benefício depositado diretamente.

Caso o benefício não seja resgatado até o dia 30, o valor ficará disponível novamente para saque a partir do início do próximo exercício.