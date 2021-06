Grave acidente deixa homem preso em ferragens em avenida movimentada de Anápolis

*Atualizado às 12h20 com mais informações

Um grave acidente de trânsito foi registrado em Anápolis na manhã deste sábado (19), na Avenida Pedro Ludovico, nas proximidades do Instituto Federal de Goiás (IFG), no bairro Reny Cury.

Informações preliminares dão conta de que duas carretas teriam se envolvido em uma colisão e acabou causando vários danos em um poste de energia elétrica.

Vídeos feitos no local mostram apenas um veículo de grande porte com a frente completamente destruída. O Portal 6 apurou que um dos motoristas ficou preso nas ferragens.

Duas pessoas ficam presas em ferragens após acidente na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis. pic.twitter.com/NDssVSVfQR — Portal 6 (@portal6anapolis) June 19, 2021

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para retirar a vítima de dentro da carreta e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estão a postos para auxiliar na prestação do socorro.

A cena do acidente já foi toda isolada pela Polícia Militar e vários populares, assustados com a situação, se aglomeraram no local para acompanhar os trabalhos das equipes.

Mais informações a qualquer momento.