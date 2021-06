Vereador de Anápolis sai em defesa dos policiais e critica piadas sobre o caso Lázaro

Militar, o vereador Cabo Fred Caixeta (Avante), lamentou na tribuna da Câmara de Anápolis nesta segunda-feira (21) a quantidade de piadas que estão feitas pela internet, sobre o caso Lázaro Barbosa.

O homem é procurado por forças policiais de Goiás e do Distrito Federal desde o dia 09 de junho como suspeito de ter assassinado quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia (DF).

“Me entristece essas piadas e chacotas. Policiais estão a procura desse homem perigoso 24h por dia. É trabalho arriscado. Esses homens deixam suas famílias e se dedicam a essas buscas”, comentou.

O vereador disse que é preciso se colocar no lugar das famílias que foram vítimas de Lázaro.

“Temos, inclusive, políticos de alto escalão fomentando essas críticas. Quero ver se a piada tem graça para as famílias dos assassinados, para as famílias dos reféns e ainda aquelas que foram obrigadas a sair de casa porque moram na região de busca e estão com medo desse criminoso”, ponderou Cabo Fred Caixeta.

Ainda de acordo com o vereador “não sabemos o desfecho dessa história. O meu desejo é que os policiais, além de capturar o fugitivo, voltem para suas famílias”, terminou.