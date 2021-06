Governo de Goiás abre seleção para contratar mais de 13 mil professores até 2025

O Governo de Goiás publicou nesta quinta-feira (24) o edital do processo seletivo da Educação. Estão previstas em todo Estado a contratação de 13.534 professores até 2025.

As oportunidades são para as áreas de Administração, Artes, Ciências/Biologia, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Intérprete, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia, Química e Sociologia.

As inscrições começam às 08h do dia 30 de junho e vão até às 18h de 13 de julho no site da selecao.go.gov.br. A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 20.

Os habilitados na análise curricular vão ser convocados para assumir conforme a demanda nas unidades de ensino da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Neste ano, 1.401 professores já devem ser chamados; para 2022, 7.123; em 2023, 1.120; 2024, 2.489; e 2025, 1.401.

A remuneração para os profissionais de nível superior varia entre R$ 1.443,75 e R$ 2.887,50, a depender da carga horária. O Governo de Goiás também paga R$ 500 de auxílio alimentação aos docentes.

O contrato dos professores convocados neste processo será de três anos, com a possibilidade de ser prorrogado para até cinco.

Mais informações estão no edital.