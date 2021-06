Veja o perfil que Lázaro criou para acompanhar repercussão da fuga nas redes sociais

Se engana quem pensa que Lázaro Barbosa, de 32 anos, estaria alheio a toda repercussão que a fuga dela está provocando pelo Brasil. Isso porque ele usou um celular para criar um perfil fake no Facebook e acompanhar notícias e reações de usuários.

O aparelho já estava sendo monitorado pela polícia há 11 dias, desde que o homem invadiu uma chácara e fez uma família de refém.

Segundo o Metrópoles, o maníaco ficou com o celular por três dias e, mesmo no meio da mata, criou a conta com o nome de Patrik de Souza.

Na foto do perfil, Lázaro usou a foto de um helicóptero que está participando das buscas.

No feed, adicionou uma outra imagem com uma frase provocativa que dizia: “As buscas não param. Breve estará nas mãos da polícia. Não volta em viatura, volta com o IML”.

Neste período, ele adicionou como amiga apenas uma adolescente, que vive perto de parentes dele, em Águas Lindas de Goiás, e não é alvo de investigação.

A força-tarefa para encontrá-lo já entrou no 18º dia.