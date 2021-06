Anápolis terá recorde de frio em dia específico da semana

Principal plataforma usada por celulares e dispositivos móveis para previsão do tempo no mundo, o The Weather Channel aponta que Anápolis terá um final de junho e início de julho bem frio.

Prova disso é a estimativa para a próxima terça-feira (29), que deve registrar mínima de 8º C e máxima de 25º C.

Se confirmada, esse será o dia mais gelado do ano, sobretudo por conta da sensação térmica que pode variar até 3º C para baixo e ser sentida nas regiões mais altas da cidade.

A previsão também mostra que nos demais dias o friozinho se manterá entre a casa dos 11º C e 13º C.

Como clássico do período de junho e julho, a probabilidade de chuva apontada pela plataforma é zero.

Sendo assim, Anápolis deve apresentar um tempo ameno e com madrugadas bastante frias na chegada do novo mês, mas sem a presença de precipitações, o que pode contribuir para a afirmação do tempo seco.