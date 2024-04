Ipasgo bloqueia atendimentos de servidores municipais após Prefeitura de Anápolis não fazer repasses

Situação está revoltando usuários, pois os descontos do plano de saúde continuam

Samuel Leão - 01 de abril de 2024

Ipasgo Anápolis. (Foto: Divulgação)

Usuários do Ipasgo de Anápolis tiveram uma surpresa desagradável na manhã desta segunda-feira (01º). Ao buscarem os serviços do plano de saúde da grande maioria dos servidores públicos e comissionados no estado, foram surpreendidos com a notícia de que os atendimentos estavam suspensos.

Ao Portal 6, quem não conseguiu atendimento e buscou informações sobre os motivos do cancelamento foi informado de que houve falta de repasse da verba por parte da Prefeitura de Anápolis. A situação revoltou usuários que afirmam que os descontos no contracheques permanecem.

“Hoje fui consultar pelo Ipasgo e, chegando lá, segundo a secretária, minha carteira estava suspensa. Eu vim ao Ipasgo, para saber o motivo, e a funcionária me disso que não foi feito o repasse pela Prefeitura. Eu estou completamente indignada, no meu salário foi descontado o Ipasgo, o que fizeram com o dinheiro?”, relatou Sinira, aposentada do município.

Vários se dirigiram a instituições particulares, onde tiveram consultas e procedimentos recusados. Ao buscarem respostas diretamente com o Ipasgo, veio o choque, como foi o caso vivido por Berenice Batista, de 70 anos.

“Estou passando mal, fui no Ânima e, quando cheguei lá, o meu cartão do Ipasgo estava cancelado. Liguei no 0800 e disseram que é questão de repasse – tive que me consultar pelo particular, um transtorno a mais. Mas pior ainda seria se fosse uma coisa mais grave, essa situação causaria um problema muito maior”, relatou a aposentada.

Nas redes sociais, outras vozes se somaram ao coro, demonstrando a revolta dos internautas com a situação vivida: “Fui no Ipasgo e me falaram que já são 2 meses que a prefeitura não repassa”, comentou Resclifer Barbosa, seguido por outra internauta.

“Tive que pagar a consulta porque a Prefeitura não está repassando o montante, e do meu pagamento está sendo descontado”, completou Cida Morais.

Alguns relatos apontam a possibilidade da interrupção de quimioterapias, tratamentos extremamente delicados que demandam rigor e constância para terem sucesso.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis que, até o momento, não emitiu nenhum posicionamento acerca da situação. O espaço segue aberto.

Leia nota do Ipasgo na íntegra:



O Ipasgo Saúde esclarece que o convênio com a Prefeitura de Anápolis foi automaticamente bloqueado nesta segunda-feira, 1º de abril, devido à falta de envio da Declaração Periódica de Contribuição (DPC) dos servidores. Após a identificação do erro da prefeitura e diante do compromisso assumido por esta de corrigir seus problemas operacionais e assim regularizar as pendências com a maior brevidade possível, o Ipasgo Saúde providenciou o desbloqueio, em caráter excepcional, para assegurar a continuidade da prestação de serviços assistenciais aos beneficiários.