Homem que ameaçou divulgar vídeos íntimos de adolescente já está sendo investigado pela Polícia Civil

Uma adolescente de 17 anos precisou recorrer à Delegacia Geral na noite de sábado (26) para denunciar um caso de chantagem e ameaça.

Há alguns dias, a menor compareceu a uma festa e teve o número dela compartilhado por alguns conhecidos a um homem de 31 anos que estava no mesmo recinto.

Ele logo começou a puxar assunto com ela pelo WhatsApp e salvou fotos do status que a garota publicava no aplicativo.

Em dado momento, ele pediu que a adolescente enviasse fotos e vídeo nua e com a recusa ameaçou tornar a vida dela um inferno.

Disse que sabia onde ela morava e que iria matá-la junto com toda a família.

Temendo pela própria vida, e também pela dos familiares, a adolescente acabou cedendo.

No entanto, o homem não se deu por satisfeito e insistiu que marcassem um encontro para terem relações sexuais.

A adolescente declinou e ele ameaçou publicar todo o conteúdo sensível nas redes sociais.

Diante de toda esta chantagem, a vítima não teve outra escolha a não ser procurar a Polícia Civil, que a partir da denúncia já passou a investigar o caso.