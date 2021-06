Caiado informa que forças de segurança enfim prenderam Lázaro Barbosa

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (28) para informar que as forças policiais conseguiram prender Lázaro Barbosa, de 32 anos.

Os agentes de Goiás e do Distrito Federal já estavam procurando pelo maníaco há 20 dias e, durante a madrugada, tiveram de intensificar os trabalhos ao receberem a denúncia de que ele estava em Águas Lindas de Goiás e teria se escondido na casa da sogra.

“Eu cumprimento todas as forças de segurança que trabalharam com determinação para mostrar que a Lei está acima de tudo”, disse o chefe do Executivo Estadual.

Ta aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa. Parabéns para as nossas forças de segurança. Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido pic.twitter.com/pIwYWT7iYW — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 28, 2021

Lázaro Barbosa é suspeito de cometer um quádruplo latrocínio em Ceilândia, no DF, e um quinto em Goiás.

Considerado de alta periculosidade, também é investigado por balear outras três pessoas em Cocalzinho de Goiás.

Também possui uma condenação por homicídio, no Estado da Bahia, e ainda era procurado no DF e em Goiás por crimes de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.