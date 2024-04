Homem é espancado por vizinhos após marcar encontro com garota de 9 anos, em Valparaíso de Goiás

Suspeito, que já tinha passagem por estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Militar depois do ocorrido

Thiago Alonso - 11 de abril de 2024

Suspeito foi preso após se passar por “amigo” da criança. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), sob a suspeita de ter tentado marcar um “encontro” com uma criança, de apenas 09 anos, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

A detenção foi realizada nesta terça-feira (09), após a mãe da menina flagrar as conversas, nas quais ele tentava convencer a pequena a mandar imagens do corpo, além de encorajar a garotinha a fugir de casa.

Conforme o portal Metrópoles, Leandro Alves da Silva teria abordado a pequena na rua, onde pediu o número de telefone dela. Após isso, ela teria salvo o contato do suposto criminoso como “amigo do parquinho”.

Durante a madrugada, o suspeito teria começado a mandar mensagens pelo WhatsApp, que foram vistas pela mãe da menina, que assumiu as conversas, se passando pela filha.

Assim, o aliciador tentava persuadir a garotinha a sair de casa escondido, para, segundo ele, dar “só um beijo”. O suposto pedófilo também chegou a pedir fotos intimas da criança.

Como estratégia para apagar os rastros do que estava fazendo, o suspeito estaria apagando todas as mensagens, assim que elas eram lidas.

Após algum tempo de conversa, a mãe da menina combinou um local para se encontrar com o suposto criminoso, e acionado a PM simultaneamente.

Dessa forma, chegando ao lugar marcado, o homem teria sido recebido por moradores do condomínio onde a criança mora, sendo espancado pelos mesmos.

Vizinhos que participaram da ação filmaram o suspeito, que aparece contido pelos populares e com vários ferimentos.

A retaliação só teve pausa após intervenção dos militares. O homem foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de aliciamento de menores.

A PC também identificou que Leandro é foragido desde 2018, suspeito de estuprar a própria enteada, menor de 14 anos, em Cacoal, município de Rondônia.