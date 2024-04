Aparecida de Goiânia está com mais de 500 vagas abertas em diferentes áreas; veja quais

Candidatos devem se inscrever presencialmente em unidades do SAC e Vapt Vupt

Thiago Alonso - 08 de abril de 2024

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). (Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, através do Sistema Municipal de Emprego (SIME), divulgou a abertura de 512 novas vagas de emprego em diversas áreas.

As oportunidades abrangem cargos administrativos e de produção, com requisitos variados, dependendo do cargo pretendido.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer presencialmente a uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), nos bairros Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Centro, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou aos sábados, das 8h às 13h.

Também é possível se inscrever por agendamento nas agências do Vapt Vupt do Buriti Shopping e Garavelo Shopping, que têm os mesmos horários de atendimento do SAC. O atendimento também pode ser realizado na unidade do Araguaia Shopping, somente de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Os nomes dos selecionados são atualizados diariamente no site da Secretaria de Trabalho. Cartas de encaminhamento para a entrevista serão enviadas para os candidatos aprovados.

Confira todas as vagas disponíveis: