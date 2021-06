Surge mais um golpe com o Pix em Goiás e o Procon faz alerta para evitar novas vítimas

O Pix já se popularizou no Brasil como modalidade de transação financeira pela série de vantagens que oferece: transferências bancárias feitas instantaneamente, durante qualquer dia e horário da semana, sem a cobrança de taxas.

No entanto, por mais que seja considerado um método seguro pelo Banco Central, com a necessidade da comprovação de identidade para usar como chave, o Procon Goiás alerta: criminosos estão cada vez mais utilizando essa ‘novidade’ para fraudar o sistema e fazer vítimas. É preciso redobrar a atenção.

Na mais nova modalidade de golpe, os criminosos simulam um agendamento em uma data futura pelo Pix e tentam convencer a vítima de que a transferência foi feita por engano, para que ela faça a suposta devolução de imediato.

Pessoas que não têm conhecimento da tecnologia acabam caindo no golpe, ao verem a notificação do banco pelo celular.

O objetivo dos golpistas é induzir a vítima a transferir o dinheiro na hora e, para isso, argumentam para convencê-la que alguém precisa muito, e urgentemente, daquele recurso. Caso a vítima “devolva” o valor do Pix Agendado, o golpista cancela a transação e fica com o dinheiro.

O que fazer se cair no golpe

O Procon Goiás alerta os consumidores sobre os supostos agendamentos do Pix. Caso o consumidor seja vítima desse tipo de golpe, por se tratar de um crime, deve-se procurar uma delegacia para registrar a ocorrência.

O recomendado é reunir todas as informações sobre o golpista, seja o ‘print’ do comprovante do Pix Agendado ou o número do telefone pelo qual ele entrou em contato.

A vítima também pode entrar em contato com a instituição financeira para buscar outras alternativas.