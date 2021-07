Homem é levado às pressas para o HUANA após carro cair em cima dele

Um homem, de 69 anos, foi levado às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) após um carro cair em cima dele no Jardim Suíço, bairro da região Oeste da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava consertando o veículo na garagem de casa quando o acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º). Quatro militares foram mobilizados para realizar o socorro.

Com a queda do veículo, a vítima ficou imprensada. Sofreu traumatismo craniano e estava inconsciente no momento do atendimento.

O subtenente Miguel juntamente com os sargentos Cláudio e Morais e o soldado Frank realizaram todo o procedimento legal na ocorrência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou em seguida e transportou o homem até a unidade de saúde. De acordo com o HUANA, o estado é grave.