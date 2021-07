Anápolis bate recorde e Prefeitura anuncia quem poderá se vacinar nesta quinta (08)

Após dois dias consecutivos com recorde na aplicação de primeira dose – 11.209 nesta terça-feira (06) e quarta (07) -, a Prefeitura de Anápolis anunciou que vacinará nesta quinta-feira (08) apenas trabalhadores da indústria, com idade entre 35 e 39 anos, cadastrados.

Para se vacinar, o trabalhador precisa aguardar autorização do RH das indústrias, que será informado pela equipe de saúde sobre a data de início da imunização dos funcionários, que utiliza percentual próprio previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, enquanto durarem as doses destinadas a este grupo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o ponto de imunização continua sendo a Companhia Municipal de Trânsito, Transportes (CMTT), na Avenida Brasil. O funcionamento é das 08h às 16h.

Neste mesmo horário, quem precisa tomar a segunda dose, conforme data definida no cartão de vacinas, pode se dirigir ao Banco de Leite e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth (pedestre) ou unidade de saúde JK (drive-thru).

Vale lembrar que o cadastro online vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar segue aberto para moradores com idade a partir de 30 anos.