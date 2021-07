Fundação Frei João Batista Vogel lança projeto DOE e arrecada 25 toneladas de alimentos

O relógio marcava 15h47 de uma quarta-feira quando o silêncio da Rua Pará, no Jardim Promissão, em Anápolis, foi interrompido por canções. Sem entender o motivo, crianças, jovens e idosos começaram a sair à porta para tentar decifrar aquela movimentação. O comboio de veículos tinham características conhecidas.

Em um deles, estava escrito Rádio São Francisco; outro trazia a marca da 96 FM – a Rádio Oficial de Goiás; em mais um, o carimbo do Colégio São Francisco de Assis; e nos outros dois, as cores vermelho e amarelo sinalizavam a presença do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Em cada parada, desciam pessoas movidas pela empatia e sensibilizadas com a realidade atual. A missão daquela tarde era cumprir o que o evangelho ensina: o amor ao próximo. E foi a partir da capacidade de se identificar com o outro que nasceu a Rede DOE – Despertar de Oportunidades e Empatia.

A pandemia de Covid-19 acentuou o número de pessoas com alguma vulnerabilidade e agravou um problema social recorrente: a fome. A urgência em alcançar essas pessoas fez a Fundação Frei João Batista Vogel (FFJBV) antecipar a formalização de uma rede de apoio.​

A primeira atividade do projeto foi o DOE-Alimentos, que em seis drive-thrus realizados em diferentes regiões da cidade, arrecadou 25 toneladas de alimentos.

Das mãos do diretor executivo da FFJBV, Victor França, vinham a resposta daquela movimentação inabitual. Pessoas saíam de casa, recebiam uma cesta de alimento, mas não voltavam para casa.

Ficavam ali, ouvindo as canções e se expressando com os olhos. Em cada ponto de coleta, a rede foi composta por parceiros como Ministério Público, Polícia Militar de Goiás, Faculdade Católica de Anápolis, entre diversos outros.​

“Participar efetivamente é sempre muito gratificante. Perceber realidades diferentes em nossa cidade e poder colaborar de alguma forma com o próximo me deixa realizado”, reconhece o diretor executivo, que tem como braço forte à frente do projeto a coordenadora de Comunicação e Projetos Sociais, Inaê Ribeiro.

“Agregar parceiros à rede é um privilégio que a FFJBV com seus 45 anos de história de credibilidade e serviços prestados à comunidade pode dispor. Com eles, conseguimos amplificar nossa atuação e alcançar ainda mais pessoas”, completa Victor França.​

Uma das vozes que ressoaram naquela tarde foi a de frei Túlio Freitas, frade Menor da Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil, que integra a equipe DOE.

“Doar com a música é mostrar que: no que se refere a Deus, não se trata tanto de longos discursos ou demagogias superficiais, mas se trata de uma experiência que muda a vida de pessoas”, afirma. Moradores dos bairros Daiana, Jardim Esperança, Santos Dumont, Jardim Promissão, Residencial das Flores, Novo Paraíso e Santa Cecília foram beneficiados com a ação.​

Ao todo, 850 famílias foram alcançadas com cestas básicas, kits infantis e de higiene. Para o frei Túlio, o processo de evangelização nas ruas requer abertura de espírito e despojamento, dedicação e cuidado pelo outro.

“É preciso estar disposto a oferecer o melhor, sem julgar, na consciência e prudência de que nas ruas se é possível encontrar de tudo: pessoas bem-intencionadas e outras nem tanto, assim como nos escritórios e vestindo paletós. Afinal, falamos de gente”, afirma.​

Além das instituições mencionadas, integram à Rede DOE o Juizado da Infância e Juventude; a Comunidade Nova Aliança; as Paróquias Santana e Santo Antônio; o Colégio Paroquial Santo Antônio; a Cruzada pela Dignidade; o 3⁰ Comando Regional da PM e Patrulha Maria da Penha; a Câmara Municipal de Anápolis; a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA); e a OAB Subseção de Anápolis.

*Texto por Weber Witt