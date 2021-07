GIH revela como homem matou amigo ‘por engano’ em Anápolis

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) informou à imprensa na manhã desta quinta-feira (08) que conseguiu localizar e prender, em Anápolis, um homem identificado apenas como L.C.S.

De acordo com o órgão, ele é apontado como o autor do disparo de arma de fogo que atingiu e matou Rodolfo Mendonça Cotrim, de 26 anos, em dezembro de 2020, no Parque dos Pirineus, na região Norte de Anápolis.

A vítima e L.C.S eram amigos e, na ocasião, foram juntos até a casa de um desafeto para executá-lo. A dupla chegou atirando e conseguiu balear o pai e a mãe desse inimigo. Os dois sobreviveram.

Segundo o GIH, uma luta corporal acabou sendo iniciada dentro da residência entre Rodolfo e o principal alvo da tentativa de homicídio.

O comparsa, vendo a briga, decidiu atingir de uma vez o homem que os dois queriam matar. No entanto, ao atirar, acertou o amigo nas costas. Rodolfo morreu antes mesmo do socorro chegar.

Durante as investigações, L.C.S chegou a fugir para São Paulo e não atendeu mais as intimações policiais. Os agentes, porém, conseguiram fazer o cruzamento de algumas informações para encontrá-lo.

O suspeito já foi encaminhado para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, e está à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá por homicídio consumado e três tentados.