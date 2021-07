Anápolis registrou óbitos apenas de mulheres nos últimos dias

Subiu nesta quinta-feira (08) para 1.385 o número de óbitos por Covid-19 em Anápolis.

O acréscimo foi feito após a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgar o boletim informativo para a imprensa no final da tarde.

As últimas fatalidades foram a de uma idosa de 89 anos, que faleceu no dia 06; duas mulheres de 45 e 64 anos no dia 07 e uma idosa de 88 anos que faleceu hoje.

Nas últimas 24h, a Semusa também contabilizou um total de 148 novos casos da doença na cidade.

A ocupação dos leitos da rede municipal reservados para pacientes com Covid-19 está em 57% nas enfermarias e 60% em UTI.