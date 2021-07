Os detalhes do incêndio de grandes proporções que atingiu centro automotivo em Anápolis

Um incêndio de grandes proporções foi registrado no final da noite desta quinta-feira (08), no Centro-Oeste Automotivo, localizado na Avenida Pedro Ludovico com a BR-153, no Parque Calixtópolis, região Sudoeste de Anápolis.

Ao todo, quatro viaturas do Corpo de Bombeiros tiveram de se deslocar e, assim que chegaram, o espaço já estava totalmente tomado pelas chamas, que ultrapassavam até mesmo a altura do teto.

Em decorrência do calor, toda a estrutura entrou em colapso e as paredes ficaram com rachaduras e inclinadas. Imagens feitas no local são chocantes e mostram a intensidade do fogo.

O proprietário do estabelecimento esteve lá e relatou que haviam 12 veículos no interior do centro automotivo, desde motos até outros de grande porte, além de maquinários, peças, ferramentas e uma área adjacente usada como depósito de paletes.

Para controlar o incêndio, os bombeiros tiveram de fazer o que se chama de “ataque direto”, juntamente com a proteção de áreas não afetadas. Por fim, foi realizado o rescaldo, para impossibilitar a presença de focos que pudessem causar outro incêndio.

Foram gastos 25 mil litros de água para acabar com as chamas, sendo que todo o trabalho da corporação durou cerca de 04h e foi encerrado por volta de 03h15. Ainda não há informações do que provocou o fogo.

Participaram da ação o 2º Tenente Marques, 1º Sargento Eduardo, 2º Sargento Guimarães, Cabo Gabriel Correia, Cabo Basílio, 2º Sargento Barbosa, Cabo Rafael, Cabo Scaglia e 3º Sargento Helio.