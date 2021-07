Impossível promover mudanças sem a participação da juventude

O crescente descrédito da população brasileira na política e nas instituições faz com que jovens que, historicamente sempre desempenharam papel importante na política, não se vejam mais representados na política contemporânea.

A falta de ações direcionadas para nossa juventude reflete na ausência de esperança para milhares de jovens no país. Uma pesquisa realizada recentemente constatou que 62% dos jovens brasileiros com idade entre 16 e 24 anos sairiam do país se tivessem oportunidade.

Em um cenário de crise política, brasileiros anseiam por renovações. Porém a participação da juventude nos debates políticos ainda é mínima, o que tem dificultado para que essa renovação de fato aconteça. O futuro caminha para decisões individuais e menos democráticas, com hábitos em que as pessoas não valorizam o coletivo, urgindo a necessidade de construirmos uma juventude consciente.

Diante dessa conjectura, se fazem necessárias políticas públicas e ações familiares de modo a incentivar e ampliar a participação dos jovens na política brasileira, promovendo debates nas escolas, criação de grêmios estudantis, instruí-los com a educação sócio-política na matriz curricular e disponibilizar oportunidades para exporem suas ideias nos partidos e aos políticos.

Desta forma será possível construir mentalidades críticas e conscientes, recuperando a participação da juventude nas decisões governamentais!

Márcio Corrêa é empresário e odontólogo. Preside o Diretório Municipal do MDB em Anápolis. Escreve todas as segundas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do Portal 6.