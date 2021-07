Confira as vagas disponíveis nesta quinta-feira (15)

Nesta quinta-feira (15) informa o Sine Anápolis que xxx vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

06 – Vagas para Acabador de Mármore e Granito

08 – Vagas para Açougueiro

01 – Vaga para Administrador de Marketing

02 – Vagas para Funileiro de Automóveis

02 – Vagas para Lavador de Veículos

01 – Vaga para Mecânico de Chassis

01 – Vaga para Montador

03 – Vagas para Operador de Pá Carregadeira

01 – Vaga para Projetista de Moveis

01 – Vaga para Serralheiro de Alumínio

01 – Vaga para Supervisor Administrativo

01 – Vaga para Supervisor de Construções e Manutenção

01 – Vaga para Sushiman

01 – Vaga para Técnico de Planejamento de Produção

01 – Vaga para Técnico em Agrimensura

01 – Vaga para Trabalhador de Fabricação de Sorvete

04 – Vagas para Vendedor de Serviços

01 – Vaga para Vendedor Porta a Porta

01 – Vaga para Vidraceiro

Importante: O Portal 6 apenas informa as vagas repassadas por e-mail pelo Sine à nossa redação. Caso encontre algum problema em relação a vaga pretendida, reporte-o ao próprio Sine.