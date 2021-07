Acidente na BR-060 deixa casal morto e criança de 10 anos com ferimentos graves

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta sexta-feira (16) os detalhes de um grave acidente que matou um motorista, de 36 anos, e a esposa dele, de 44, na BR-060, em Rio Verde.

De acordo com a corporação, no final da noite de quarta (14), o homem estava com a companheira e com a filha de 10 anos em uma carreta, transportando cerca de 50 toneladas de farelo de soja.

Durante o trajeto, acabou perdendo o controle do veículo de grande porte e tombou na pista.

O impacto foi tão grande que o motorista ficou preso nas ferragens. A esposa foi arremessada para fora da carreta e foi encontrada há cerca de 20m de onde tudo aconteceu. Ambos tiveram ferimentos graves e morreram antes do socorro chegar.

Já a criança sofreu múltiplos ferimentos e precisou ser socorrida às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Inicialmente, ela foi levada para um hospital local, mas teve de ser transferida para Goiânia com traumatismo crânioencefálico e fraturas nas pernas.

Toda a carga do veículo também acabou espalhada pela via, que precisou ficar interditada por horas até que uma limpeza total fosse realizada.