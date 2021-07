Chega função no WhatsApp que deve agradar usuários insatisfeitos com o aplicativo

Usuários insatisfeitos por conta de banimentos no WhatsApp devem se agradar com a nova função que vai chegar no aplicativo.

O mensageiro está trabalhando em várias melhorias para restaurar contas de usuários, desenvolvendo uma ferramenta para revisar banimentos.

O WhatsApp bane contas que executam ações em massa ou automatizadas e muitas pessoas que perdiam a conta erroneamente não sabiam como recorrer.

Com a nova função, os usuários serão notificados após os banimentos e haverá a opção de restaurar as contas sem perder as mensagens.

A ferramenta já está em teste para quem tem a versão beta no sistema iOS e em breve ficará disponível para todos com o aplicativo instalado.