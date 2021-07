“Guerra” de vizinhas por amor do passado teve pancadaria e foi parar na Central de Flagrantes

Uma grande confusão chamou a atenção de moradores que vivem no JK Nova Capital, bairro da região Leste de Anápolis, nesta terça-feira (10).

É que duas mulheres, de 29 e 40 anos, se envolveram em uma briga, em via pública, e equipes da Polícia Militar tiveram de ser acionadas para colocar um fim na situação, antes que algo mais grave acontecesse.

O desentendimento entre as envolvidas teria ocorrido em decorrência de um relacionamento amoroso que ambas tiveram com um mesmo homem no passado.

Como são vizinhas, se encontraram e teriam trocando agressões, ameaças de mortes e outras palavras ofensivas. As duas ficaram com ferimentos pelo corpo depois da pancadaria.

Elas precisaram ser levadas para a Central de Flagrantes e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal.

Agora, terão de comparecer em uma audiência com a Justiça para prestar maiores esclarecimentos sobre o caso.