Semusa altera matriz de risco e amplia funcionamento de bares e restaurantes em Anápolis

A matriz de risco, que norteia as atividades econômicas em Anápolis, foi alterada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e o funcionamento de bares, restaurantes e afins ampliado.

De acordo com o documento, publicado neste sábado (24) no Diário Oficial, todos os estabelecimentos do serviço de alimentação agora podem ficar abertos até às 02h no grau leve.

“Em todos os dias da semana, inclusive nos feriados. Após esse horário funcionamento somente por delivery, retirada ou drive-thru”.

A capacidade máxima de ocupação, no entanto, é de até 50% e aqueles que burlarem a regra ficam sujeitos a sanções da Vigilância Sanitária.

A Semusa também definiu os protocolos de retorno para as aulas presenciais, marcadas para 09 de agosto na rede municipal.

Como já havia sido adiantado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), haverá rodízio de alunos e apenas metade de cada turma presente nas salas de aula.

Outra medida prevista é a intercalação dos horários dos intervalos de modo que não haja contato direto entre diferentes turmas e nem a formação de aglomerações.

Distanciamento e uso de máscara seguem obrigatórios, assim como as demais medidas de higiene já definidas anteriormente nos protocolos gerais.

Ainda nas alterações da matriz de risco, está a autorização de funcionamento do transporte escolar.

“Somente poderá ser utilizada 50% da capacidade do veículo, devendo manter-se o devido distanciamento entre os usuários”.

Leia a íntegra dos novos protocolos:

– Alimentação

– Educação

– Transporte