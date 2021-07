Roberto e secretária de Educação anunciam dia do retorno das aulas presenciais

A inauguração da quadra poliesportiva da Escola Municipal Belisária Correia de Faria, no Jardim das Américas, nesta terça-feira (20), também serviu para o anúncio da volta às aulas presenciais na rede.

O retorno ocorrerá em 09 de agosto após muita discussão com diversos agentes públicos e resistência por parte de sindicatos e de profissionais da educação.

Atualmente, Anápolis tem cerca de 35 mil alunos distribuídos em quase 100 escolas e creches do município.

Desde a chegada da pandemia no ano passado, eles estão longe das salas de aula. Com o vínculo praticamente perdido, a evasão chegou a 10% e isso ligou o alarme da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O Conselho Tutelar ajudou a descobrir o porquê. Além da vulnerabilidade econômica, verificou-se que muitas famílias não tinham meios para se conectar às aulas. Um esforço de entrega das atividades nas casas dos estudantes foi empreendido pela pasta, reforçando a necessidade da abertura das escolas.

Titular da Semed, Eerizania Freitas, egressa da Secretaria de Desenvolvimento Social na primeira gestão Roberto Naves (PP), garante que os protocolos sanitários serão seguidos.

O primeiro deles é que, inicialmente, as classes receberão diariamente apenas 30% dos alunos na sala – e de forma escalonada. Quem não estiver presencialmente na escola, poderá assistir as aulas de forma remota.

Para isso, a Seduc montou estúdios para a produção audiovisual e treinou professores para o ensino a distância.

É o que se pode fazer no momento, mas com o avanço da vacinação é real a perspectiva de ampliação do percentual de alunos em aulas presenciais.

Esse retorno, diz Eerizania, tem apoio majoritário da comunidade escolar. Uma sondagem feita pela pasta percebeu que 90% dos ouvidos querem as escolas funcionando.

Além de correr atrás do prejuízo pedagógico, a segurança alimentar de crianças e adolescentes é outra emergência apontada pela secretária.

Pelo menos até o final do semestre, os pais que preferirem manter os filhos apenas em casa não serão obrigados do contrário.