Anápolis: a passos largos para o futuro

Quando ando pelas ruas da minha cidade de Anápolis não é apenas a estrutura das ruas, das árvores, do nosso cerrado singular, do nosso céu azul que eu vislumbro, eu vejo muito mais. E posso dizer, do fundo do meu coração, que vejo o futuro! Foi em Anápolis que cresci, que me casei, foi esta cidade que escolhi para empreender, gerar empregos, renda e desenvolvimento. O futuro está na força de trabalho de cada pessoa que vive nessa cidade e temos um enorme potencial que precisamos aproveitar.

Desde que entrei na vida pública, na Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, em 2011, em seguida enquanto Deputado Federal e posteriormente enquanto Ministro das Cidades, trabalhei incansavelmente pela consolidação de Anápolis como um dos maiores polos industriais do Centro-Oeste. Apostamos na vocação que Anápolis possui comprovada em sua história e geramos incentivos para que a cidade encontrasse o caminho do seu protagonismo. Da mesma maneira, demos especial atenção às demandas urgentes de uma cidade em franco desenvolvimento em diversos setores, como na Saúde, na Educação, na Infraestrutura e na Segurança Pública, a fim de criar um ambiente de conforto e de desenvolvimento econômico e social para as famílias anapolinas.

Anápolis é o coração do desenvolvimento do Centro-Oeste. São 114 anos de muita história de luta, trabalho e superação. Hoje, vejo com muita alegria o Centro de Convenções Ildefonso Limírio Gonçalves recebendo investimentos para sediar centros de Inovação e Excelência Ferroviária. Quando iniciei o projeto para este empreendimento, idealizei um dos espaços mais qualificados do País para sediar grandes eventos.

Nesta semana entregarei, junto ao prefeito Roberto Naves, asfalto em vários bairros. Quando ministro, destinei R$ 45 milhões para trazer mais saúde e qualidade de vida aos moradores do Jardim Primavera I e II, Monte Sinai, Promissão, Ana Carolina e Laranjeiras, além dos bairros Bom Sucesso e Granville 1. Ainda falando sobre Infraestrutura, lembro também do viaduto Ildefonso Limírio Gonçalves entregue por mim, que possibilitou que a Avenida Brasil, uma das principais vias do município, seja contínua com fluxo livre e constante desde o início do DAIA até o entroncamento com a BR 414.

Além dos grandes projetos e altos investimentos, sempre demos atenção aos pequenos empreendedores, que movem a nossa cidade, gerando emprego, renda, além de carregarem toda história daqueles que construíram nossa cidade. Por essa razão, batalhei pelo recurso no valor de R$ 2,5 milhões, que vai proporcionar aos comerciantes do Mercado Municipal mais qualidade para executar suas atividades e aos clientes mais conforto e segurança.

E quando falo em proporcionar mais qualidade de vida para a população, falo de ações sociais estratégicas de Habitação, por exemplo, como o programa “Minha Casa, Minha Vida”, em que trabalhei para destravar as obras e entregar de mais de 500 unidades habitacionais do Residencial Colorado I e II. Cuidamos de nossa cidade e dos anapolinos de forma extensa a ampla.

Na área de Saneamento, em 2018, foram garantidos recursos para as obras de expansão do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), no valor de R$ 115 milhões, por meio do programa Saneamento Para Todos. Contamos com o Governo para tirar essa ação do papel e atender a nossa região. Seguirei firme para viabilizar esse sonho antigo dos moradores de diversos bairros: a universalização do abastecimento de água na cidade. Entre as obras previstas, estão a ampliação e modernização do Sistema de Abastecimento, através da readaptação do sistema de captação do Sistema Piancó I e II, a criação de um novo módulo da Estação de Tratamento de Água da cidade, além da construção de novos centros de reserva e a ampliação da rede de distribuição para que a água tratada chegue às torneiras dos anapolinos.

Lembro sempre com muita alegria da reforma da Santa Casa de Misericórdia, com R$ 1,7 milhão conquistados com muito trabalho. Recurso que possibilitou, em tempos de Pandemia, um melhor atendimento a todos da cidade. Para a compra do Tomógrafo para Hospital de Urgência foi destinado R$1 milhão, além de R$ 200 mil para a Apae da cidade.

A causa animal também contou com os meus esforços, afinal não podemos ignorar a quantidade de animais de rua com que nos deparávamos e eles também merecem saúde e uma vida digna. Em parceria com a vereadora Thais Souza destinei o recurso necessário para aquisição de um castramóvel e o equipamento já atendeu a centenas animais.

Para a Segurança Pública, contribuí para a realização das obras do quartel do 28º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás. Foram feitas melhorias na infraestrutura do local pra proporcionar melhores condições de trabalho dos homens e mulheres servidores da segurança pública na região. Além disso, em 2017, conseguimos o retorno de 12 viaturas ao 3º CRPM – Comando Regional de Polícia Militar (Anápolis) e de quatro novas viaturas no modelo de locação, como feito na Rotam, para a CPE – Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis. Ainda neste ano, também conquistei recursos para compra de materiais e melhorias da infraestrutura para todos esses profissionais.

Estou sempre atento e em busca de melhorias para os anapolinos. Anápolis é minha base, é onde fica minha Indústria e é o local que sempre estarei, independentemente da situação. Hoje, conto com o Adriano do Baldy na Câmara dos Deputados para somar esforços ao trabalho por mim iniciado e na cobrança pela liberação das verbas destinadas por mim enquanto deputado e ministro e com o prefeito Roberto Naves para lutar por nossa cidade.

Anápolis sempre será minha prioridade. Por isso, fico feliz e honrado com a oportunidade de dar a minha contribuição para que celebremos mais um ano de História junto aos trabalhadores que movimentam e fazem desenvolver nossa grande Manchester. Ainda faremos muitos mais, com união de todos, muito diálogo e trabalho e com a participação de todos os anapolinos.

Parabéns, Anápolis!

Alexandre Baldy, presidente do Progressistas Goiás, ex-deputado federal e ex-ministro das Cidades.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.