Ator e dublador Orlando Drummond morre aos 101 anos

O ator e dublador Orlando Drummond, que deu vida ao Seu Peru, na Escolinha do Professor Raimundo, morreu nesta terça-feira (27) em decorrência de falência múltipla dos órgãos, aos 101 anos.

O humorista deu voz a Popeye, Scooby-Doo e Vingador (Caverna do Dragão), entre diversos outros personagens marcantes.

A informação da morte foi confirmada pela Globo no início da noite. Segundo a emissora, o ator morreu em sua casa na cidade do Rio de Janeiro. “Amigos, familiares e todos os fãs que conquistou pela voz e a atuação emblemáticas ao longo de quase 80 anos de carreira se despedem de um grande talento da TV brasileira. Consagrado pelo extravagante Seu Peru, da ‘Escolinha do Professor Raimundo’, começou a interpretá-lo na TV em 1957, já o tendo feito na rádio, e conquistou o público com bordões como ‘Peru com mel, de Vila Isabel’, ‘Dou o maiorrr apoio!’ e ‘Estou porrr aqui’.”

A nota da emissora ressalta ainda que Orlando teve uma vida ativa até depois de seu centenário. No Carnaval de 2019, foi homenageado por um bloco de rua do Rio de Janeiro, que teve como tema Dublando Drummond 100 Anos.