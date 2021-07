Cinco motivos para amar Anápolis

Anápolis vai completar 114 anos no próximo sábado (31) e os que moram na cidade carregam um grande carinho e orgulho por toda a trajetória desde que ela foi fundada. O município é tão especial que até quem vai embora sente saudade e quer voltar.

E é para celebrar esta data especial que o Portal 6 preparou uma lista com cinco dos vários motivos que a população tem para ser completamente apaixonada por Anápolis. Confira:

1 – Tempo fresquinho

É muito pouco provável que exista algum anapolino que nunca se gabou para visitantes sobre o tempo delicioso de Anápolis. Até em momentos muito quentes, ainda é possível sentir um leve frescor e reconfortante no ar. Já nas épocas mais frias, dá até gosto tirar o casaco e a bota do guarda-roupa e comprar uma pamonha quentinha.

2 – Receptividade

Se tem algo que chama atenção em todo lugar é a receptividade do povo anapolino. Aqueles que chegam na cidade, independente da situação, são recebidos com afeto e amor. Um exemplo são os repatriados de Wuhan, que tiveram os perfis descobertos por moradores do município nas redes sociais e receberam enxurradas de palavras de acolhimento e carinho.

3 – Clima de interior

Anápolis é uma cidade grande, com quase 400 mil habitantes. Mesmo assim, em todo canto é possível encontrar o clima delicioso de cidades pequenas. Nas feiras tem as melhores frutas, pessoas mais velhas continuam sentando na porta de casa para olhar o movimento e não dá para sair de uma longa fila, seja de banco ou supermercado, sem uma nova amizade.

4 – Modernidade

Apesar do clima de cidade pequena, Anápolis também é muito moderna. Recentemente, por exemplo, recebeu um Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEITec), e conta com duas universidades, indústrias farmacêuticas de renome internacional no DAIA e a CAOA, que trabalha com automóveis de última geração e construiu na cidade a maior fachada de vidro com filmes solares do mundo para produzir energia limpa.

5 – Ideal para criar os filhos

Pense num lugar que tem tudo o que é necessário para criar uma criança? Em Anápolis, os pais podem levar os filhos para diversos parques diferentes para se divertirem. Também tem cinema, sorveterias e escolas diferenciadas, que oferecem boa educação desde a fase da creche. Já na área da saúde tem algo que nenhuma outra cidade goiana tem: uma UPA Pediátrica. Ou seja, lazer, saúde e educação.

E você, se lembra de algum outro motivo para amar Anápolis? Conte nos comentários.