Durante manobra perigosa, tiktoker famoso morre ao ser atingido pelo próprio carro

Um jovem tiktoker, de apenas 18 anos, acabou se envolvendo em um trágico acidente de carro no sul dos Estados Unidos e falecendo no último sábado (31).

A fatalidade começou a repercutir fortemente nesta quarta-feira (04), depois que a mãe de Timothy Isaiah Hall, conhecido no popular aplicativo como “Timbo the Redneck”, confirmou a morte nas redes sociais do garoto.

“Eu gostaria de agradecer a todos os fãs. Ele sempre amou o TikTok e sempre acreditou. Todos os fãs que o apoiaram lá, significaram muito para ele. Estou com o coração tão partido. Eu só gostaria de informar a todos que ele não fará mais nenhum vídeo. Agora estamos fazendo vaquinha para pagar o funeral. Amo vocês, muito obrigada”, publicou a genitora.

A informação foi apurada e confirmada pelo Metrópoles.

Ele estava efetuando algumas manobras circulares na caminhonete quando perdeu o controle do veículo e foi arremessado para fora durante o capotamento.

Após a queda na rua, o veículo girou no ar e caiu por cima do influenciador, que acabou não sobrevivendo.

Ele deixa para trás uma legião de mais de 200 mil seguidores, que acompanhavam assiduamente as publicações do rapaz no Tik Tok.