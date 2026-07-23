Demandas aos domingos e às 22h podem dar direito a horas extras por sobreaviso e empresa pode ser condenada por danos morais, segundo a Justiça

Tecnologia alterou relações profissionais e abriu novos debates importantes sobre limites do expediente atualmente

(Imagem: Ilustração)

O avanço dos aplicativos de mensagens transformou a comunicação entre empresas e funcionários, mas também ampliou os conflitos envolvendo o direito ao descanso.

Mensagens com cobranças de tarefas, relatórios ou respostas imediatas enviadas durante a noite, aos domingos ou em períodos de folga podem servir como prova em ações trabalhistas quando demonstram que o empregado permaneceu à disposição da empresa fora da jornada normal.

Dependendo das circunstâncias, a Justiça pode reconhecer o direito ao pagamento de horas extras, horas de sobreaviso e, em situações de abuso, até indenização por danos morais.

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Na prática, o simples recebimento de uma mensagem fora do expediente não caracteriza automaticamente o sobreaviso. O entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho estabelece que o uso de celular ou de outros meios eletrônicos, por si só, não gera esse direito.

Entretanto, quando o trabalhador permanece em estado de plantão, obrigado a acompanhar mensagens e responder prontamente sempre que solicitado, a situação pode configurar tempo à disposição do empregador.

Se houver acionamento para executar atividades, o período efetivamente trabalhado também pode ser remunerado como hora extra, conforme o caso concreto.

DIREITO À DESCONEXÃO

Especialistas explicam que o chamado direito à desconexão busca garantir que o empregado tenha períodos reais de descanso entre as jornadas.

Embora a legislação brasileira não utilize essa expressão de forma específica, decisões da Justiça do Trabalho têm reconhecido que a exigência constante de disponibilidade pode comprometer a saúde física e mental do trabalhador.

Quando a empresa cria uma rotina de cobranças frequentes fora do horário contratado, restringindo a liberdade do funcionário de aproveitar seus momentos de lazer e descanso, o comportamento pode ser considerado abusivo e gerar condenações.

COMO FUNCIONA

Cada processo é analisado individualmente pela Justiça, levando em conta provas como mensagens de WhatsApp, e-mails, registros de ligações, escalas de plantão e testemunhos.

A frequência das cobranças, a obrigação de responder imediatamente e a existência de controle sobre o empregado são fatores decisivos para o reconhecimento do sobreaviso ou das horas extras.

Nos casos em que fica comprovado que a empresa invadiu de forma contínua o período de descanso do trabalhador, os tribunais também podem fixar indenização por danos morais, especialmente quando a conduta provoca desgaste emocional, prejuízo à vida familiar ou limita o direito de desconexão.

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