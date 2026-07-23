Adeus, unhas de gel: nova tendência nos salões fortalece as unhas naturais sem abrir mão da elegância, segundo manicures

Técnica aposta na recuperação das unhas naturais, reduz o uso de produtos químicos e conquista quem busca mãos bonitas por mais tempo

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Bernadete Terracciano)

Nos últimos anos, os alongamentos em gel conquistaram espaço entre quem desejava unhas compridas e impecáveis por semanas.

No entanto, o uso frequente desses procedimentos também despertou preocupações relacionadas ao enfraquecimento das unhas naturais, principalmente após sucessivas aplicações e remoções.

Ao mesmo tempo, cresce a procura por tratamentos que priorizam a saúde das unhas sem abrir mão da estética.

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Nesse cenário, uma técnica tradicional japonesa volta aos holofotes e passa a atrair clientes que buscam um visual sofisticado aliado a cuidados mais naturais.

Conhecida como Manicure Japonesa, ou método P.Shine, a técnica resgata um ritual centenário que fortalece as unhas utilizando ingredientes orgânicos, sem recorrer a esmaltes sintéticos, géis ou produtos químicos agressivos.

Técnica fortalece as unhas de dentro para fora

Diferentemente dos alongamentos tradicionais, a manicure japonesa não cria uma camada artificial sobre a unha.

Em vez disso, o procedimento atua diretamente na estrutura natural, promovendo uma reconstrução profunda.

A técnica preenche pequenas fissuras presentes na queratina e ajuda a selar os poros da unha.

Dessa forma, reduz quebras, descamações e a fragilidade provocada pelo uso contínuo de produtos químicos.

Além disso, o tratamento estimula a recuperação da espessura natural das unhas.

Como consequência, elas ficam mais resistentes e apresentam um aspecto saudável, sem a necessidade de aplicações frequentes de gel.

Outro diferencial está na proposta minimalista.

Em vez de esconder imperfeições com camadas de esmalte, o método valoriza a beleza natural das unhas por meio de um acabamento acetinado e brilho discreto.

Ingredientes utilizados no procedimento

Entre os principais componentes da manicure japonesa estão:

Pasta nutritiva à base de cera de abelha purificada;

Queratina natural;

Minerais que ajudam na reconstrução das unhas;

Pó selante que preserva os nutrientes;

Polidores de camurça que realizam o acabamento sem agredir a superfície.

Procedimento dispensa esmaltes e produtos sintéticos

O tratamento começa com um lixamento suave para remover pequenas impurezas e uniformizar a superfície da unha.

Na sequência, a profissional aplica uma pasta rica em nutrientes e realiza movimentos de fricção utilizando polidores específicos.

Depois disso, entra em cena o pó selante, responsável por fixar os componentes nutritivos e formar uma camada protetora contra a perda de hidratação.

Como resultado, as unhas adquirem um brilho natural que pode permanecer por várias semanas, mesmo sem esmaltação.

Além disso, a técnica reduz a necessidade de manutenções constantes, o que também representa economia para quem frequenta salões regularmente.

Outro ponto que chama atenção é o caráter sustentável do método.

Como utiliza ingredientes naturais e reduz o consumo de produtos químicos, a manicure japonesa também conquista consumidores que buscam opções mais conscientes para os cuidados pessoais.

Principais benefícios da manicure japonesa

Fortalece as unhas naturais;

Reduz quebras e descamações;

Dispensa alongamentos em gel;

Proporciona brilho acetinado sem esmalte;

Utiliza ingredientes orgânicos;

Diminui a necessidade de manutenções frequentes;

Valoriza um visual elegante e minimalista.

Assim, a manicure japonesa se consolida como uma das principais tendências dos salões de beleza em 2026.

Ao combinar tradição, tecnologia e ingredientes naturais, o método oferece uma alternativa para quem deseja recuperar a saúde das unhas sem abrir mão da elegância.

Por isso, a técnica vem conquistando cada vez mais espaço entre profissionais e clientes que priorizam resultados duradouros e cuidados menos agressivos.

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