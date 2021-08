A cantora Selena Gomez, 29, criticou em seu Twitter piadas sobre transplantes de órgãos feitas em séries na televisão. A artista passou por uma cirurgia de transplante de rim no ano de 2017, como parte do tratamento de lúpus.

“Não tenho certeza de como escrever piadas sobre transplantes de órgãos para programas de televisão se tornou comum, mas, infelizmente, aparentemente se tornou”, escreveu a cantora em seu Twitter nesta terça-feira (3).

“Espero que na próxima sala do escritor, quando uma dessas piadas de mau gosto for apresentada, ela seja contada imediatamente e não vá ao ar”, concluiu. O procedimento pelo qual ela passou foi citado em um novo episódio da série “The Good Fight” (2017).

A artista agradeceu aos fãs o apoio e incentivou que mais pessoas se inscrevam para serem doadoras de órgãos. “Meus fãs sempre me apoiam. Amo vocês! Se vocês puderem, se inscrevam para ser um doador de órgãos.”

Em 2018, Francia Raisa, amiga da cantora que doou o rim, revelou que ela teve uma complicação quase fatal na cirurgia. “A recuperação foi difícil. Eu não queria comer, não queria beber nada. Selena também teve uma complicação”, começou ela em entrevista a W Magazine.

“Poucas horas depois da nossa cirurgia, acordei e recebi uma mensagem dela que dizia: ‘Estou realmente com medo’. Meu rim era muito ativo, e quando ela virou, rompeu uma artéria de Selena. Os médicos tiveram que levá-la para uma cirurgia de emergência e tirar uma veia da perna para construir uma nova artéria para manter meu rim no corpo dela. Ela poderia ter morrido”, contou.

No mês de junho, em colaboração com a grife de trajes de banho La’Mariette, a artista desenhou modelos e lançou uma linha de biquínis. Os tamanhos vão do PP ao XGG, com duas opções de sutiã, duas de calcinha, um maiô e uma saída de banho que também pode ser amarrada e virar um top.

A cantora vestiu as peças e divulgou a coleção em suas redes sociais e elogiou a empresa, que pertence a duas amigas da cantora, Theresa Mingus e Morgan Brutocao. “O que eu amo nessa marca é que ela celebra mulheres que amam seus corpos”, escreveu.

Durante o processo de produção da linha, Gomez diz que não queria utilizar cores que estava acostumada, como vermelho e branco. “Pensei que roxo seria algo muito diferente para mim e então pensei em adicionar pontos de cor, como um pouco de verde e neon aqui e ali”, disse em vídeo de divulgação da marca.