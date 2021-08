Detran anuncia prorrogação do prazo para pagamento do IPVA em Goiás

Comunicado do Detran anunciou a prorrogação do prazo para pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Licenciamento Veicular dos veículos com placas finais 1 a 6, em Goiás.

Os proprietários terão, agora, até o dia 10 deste mês para quitar o tributo que venceria na quinta-feira (05). A alteração da data foi necessária devido ao relato de lentidão no sistema por causa de problemas na arrecadação pela Caixa, que não estava conseguindo processar os boletos.

Segundo dados do Detran, em Goiás estão registrados 2.566,186 veículos com placas finais de1 a 6, que serão beneficiados pela medida. Deste total, cerca de 1,26 milhão de veículos com até 14 anos de fabricação são tributáveis pelo IPVA e aproximadamente 30% foram pagos até a semana passada.

Gerente de IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas, orienta o contribuinte a não deixar o pagamento do imposto para o último dia, porque pode causar congestionamento no sistema. Ele lembra ainda que o boleto não é mais enviado à residência dos contribuintes.

Para efetuar o pagamento, o contribuinte deve baixar o boleto direto no site do Detran (www.detran.go.gov.br).

Confira aqui como fica o calendário de pagamento do IPVA, de acordo com a Instrução Normativa nº 188/2021.