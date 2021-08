Veja como será o retorno às aulas a partir desta segunda-feira (09) em Anápolis

As aulas na rede municipal de Anápolis voltam a partir desta segunda-feira (09) em formato híbrido, que permite aos responsáveis pelos estudantes a escolha sobre ir ou não à escola – podendo continuar exclusivamente no ensino online.

“São muitas as motivações para o retorno às aulas presenciais. Dentre elas, destacamos a necessidade de sanarmos os prejuízos no processo de ensino, o fortalecimento dos vínculos do professor com o estudante e a segurança alimentar por meio da merenda”, elenca a secretária Eerizania de Freitas.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), R$ 1,9 milhão já foi repassado às unidade para a aquisição de materiais sanitizantes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A pasta também ofereceu durante a primeira semana de agosto lives de formação aos servidores para orientar sobre os protocolos de biossegurança.

Segundo a Semed, palestrantes renomados abordaram temas como tecnologias educacionais, psicologia e pedagogia sistêmica e segurança sanitária em diálogo com os educadores.

A rede atende mais de 35 mil estudantes e estudo da pasta apontou que 90% manifestaram o desejo de estar dentro da unidade escolar.

O Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (SINPMA) declarou greve para reivindicar que o sistema remoto seja mantido até a conclusão da vacinação, uma vez que os servidores têm medo de retornar para a modalidade presencial e se contaminar com o novo coronavírus.

A Semed, por outro lado, lembra que Anápolis foi a primeira cidade de Goiás a começar o processo de vacinação da classe e mantém a volta às aulas para segunda-feira (09) em formato híbrido.