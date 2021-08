Jovem foi esfaqueado na Rodoviária de Anápolis por causa de R$10

Uma equipe militar precisou ser deslocada até o estacionamento do Terminal Rodoviário de Anápolis, no final da tarde de sábado (07), para socorrer um jovem de 28 anos que havia levado uma facada de um outro rapaz.

Bastante fragilizado, a vítima conseguiu contar aos policiais que o colega era um traficante da região e que o motivo da agressão teria sido por uma cobrança de dívidas.

A guarnição conseguiu encontrar o agressor ainda por perto, vestindo as roupas que o rapaz ferido havia descrito. Com ele foi possível encontrar ainda a arma da tentativa de homicídio. No entanto, negou que o conflito fosse por conta de tráfico, mas sim por um débito de R$10.

Segundo o jovem, eles trabalhavam como vigia dos carros do estacionamento e o parceiro estaria devendo a ele. Durante a confissão, ele mencionou ter usado drogas pela manhã.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) em estado grave.

O Portal 6 já solicitou o estado clínico do jovem à assessoria de imprensa da unidade, e aguarda retorno.

O autor do crime foi preso em flagrante por tentativa de homícidio qualificado por motivo fútil.