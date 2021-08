Após 10 anos, Kartódromo de Anápolis volta a funcionar e receber competições

Depois 10 anos, o Kartódromo Internacional Razem Abrahão Elias Net, de Anápolis, voltou a funcionar e no último sábado (07) recebeu disputa da 5ª etapa do Campeonato Goiano para as categorias Mirim, Cadete, 125cc, F4 e F4 Sênior, sob organização da Federação Goiana de Automobilismo (Faugo).

O local estava fechado para reformas e, segundo a organização, todos os protocolos de saúde foram cumpridos. “Retornar a Anápolis, primeiro como cidadão anapolino e, segundo, como presidente da CBA, é uma satisfação muito grande”, comemorou o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovanni Guerra.

Segundo o presidente da Assema, Gleyb Cruz, a meta principal para os próximos meses é adequar o Kartódromo às necessidades estruturais exigidas para uma competição nacional e, assim, trazer o Brasileiro 2022 para Anápolis com quase 500 pilotos.

Diretor municipal de Esportes, Erivelson Borges esteve na reinauguração e classificou como “um dia histórico para o esporte anapolino”. A diretora da Faugo, Joana Rezende, lembrou que dois capacetes autografados pelos pilotos Rubens Barrichello e Nelsinho Piquet foram utilizados numa rifa para colaborar na revitalização e manutenção do Kartódromo.

O próximo evento está marcado para dia 25 de setembro, quando o Kartódromo Internacional Razem Abrahão Elias Net sedia também a 6ª etapa do Goiano de Kart.