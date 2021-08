Uber é obrigada a indenizar goiana por danos morais após mensagem indevida de motorista

Uma cliente goiana da Uber receberá R$ 7 mil de indenização da empresa, por danos morais.

A decisão foi publicada no site do Tribunal de Justiça do Estado na terça-feira (10), após decisão do juiz Leonys Lopes Campos da Silva, coordenador dos trabalhos no 2º Juizado Especial Cível da comarca de Goiânia.

A denúncia da cliente foi de que o motorista cobrou um valor além daquele pré-determinado pelo aplicativo e que ele também enviou mensagens de cunho sexual à ela.

O caso aconteceu em novembro de 2019 e veio percorrendo um longo caminho através do sistema judicial desde então.

Um dos fatos decisivos para a determinação do juiz foi a insistência da empresa em alegar ausência de responsabilidade, invés de comprovar ou demonstrar qualquer causa excludente do relato da mulher que movimentou a ação.

Sendo assim, o magistrado entendeu que a indenização deveria ser aplicada, não só pela quebra dos direitos do consumidor após a cobrança indevida, mas também pelas mensagens ofensivas.

Leia a conclusão na íntegra, a seguir.