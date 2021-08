PF pede e Moraes determina prisão de Roberto Jefferson, aliado de Jair Bolsonaro

Camila Mattoso, de SP – A Polícia Federal cumpre na manhã desde sexta (13) um mandado de prisão contra Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB.

A prisão foi solicitada na quarta (4) pela delegada Denisse Ribeiro. Além da prisão, Moraes autorizou o cumprimento de busca e apreensão.

O diligência para prisão ainda está em andamento.

A ação é no âmbito da investigação sobre suposta organização criminosa digital voltada a atacar as instituições a fim de abalar a democracia aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após o procurador-geral da República, Augusto Aras, pedir o arquivamento do inquéritos dos atos antidemocráticos.