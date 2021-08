Vizinhos quase são mortos ao tentar ajudar homem que não tinha dinheiro para pagar mercado

Dois homens que tentaram ajudar um vizinho quase foram mortos na noite de sábado (14), em Anápolis.

O caso ocorreu no bairro Polocentro quando eles se ofereceram para a pagar a conta do dele, que havia furtado mantimentos no mercado da região.

Os homens se solidarizaram com a situação depois de a dona do estabelecimento ir até a residência cobrar pelos produtos.

Mas completamente exaltado, o vizinho pegou uma faca para os homens e a dona do mercado que estavam na porta dele.

Para evitar o pior, a Polícia Militar foi acionada. Mesmo com a presença da viatura, o vizinho não se controlou e ameaçou pegar um revólver prometendo a morte dos envolvidos.

Por conta disso, os militares o encaminharam à Central de Flagrantes e os homens que havia se oferecido para ajudá-lo decidiram representar criminalmente contra ele.