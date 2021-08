Abertas as inscrições para o programa Bombeiro Mirim com 30 vagas para Anápolis

Já estão abertas as inscrições para os pais que desejam ingressar os filhos no Programa Educacional Bombeiro Mirim. Ao todo, foram disponibilizadas 30 vagas para Anápolis para crianças entre 08 e 10 anos.

No geral, 15 vagas serão reservadas para estudantes com renda mensal familiar de até 1,5 salário. As outras 15 são para crianças de rede de ensino municipal, estadual ou privada com renda superior a 1,5 salário.

A seleção, caso o número de inscritos exceda o de vagas, ocorrerá por sorteio no dia 08 de setembro. Já o programa está previsto para começar dia 13 de setembro e ser encerrado em dezembro.

Os alunos matriculados participarão do Bombeiro Mirim às terça e quintas-feiras, das 14h às 17h15. Neste tempo, deverão aprender sobre primeiros socorros, salvamento aquático, educação física, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, prevenção de incêndios, cidadania, ética, música e reforço escolar.

Os participantes ainda ganharão um kit de uniforme com uma calça caqui padrão Bombeiro Militar, duas regatas e duas camisetas vermelhas, cinto vermelho, par de coturno preto, gorro vermelho, dois pares de meias esportes, calção vermelho, par de tênis preto e uma mochila.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição diretamente nas duas unidades do Corpo de Bombeiros de Anápolis até às 17h do dia 31 de agosto.

A 2ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (2ª CIBM) fica na Avenida Santos Dumont s/n, esquina com Avenida Uruguai, no bairro Jardim das Américas 1ª Etapa.

Já o 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) está localizado na Praça Presidente Vargas s/n, no Jardim América.

Mais informações estão no edital.