Governo Federal disponibiliza benefício de até R$ 1.100 para quem nunca contribuiu com INSS

Brasileiros que nunca contribuíram com a Previdência Social podem ser contemplados com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social.

O programa é voltado quem tem idade igual ou 65 anos ou pessoas com deficiência com renda familiar de até ¼ do salário mínimo por pessoa, além de ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

E a boa notícia é que os interessados não precisam mais se deslocar presencialmente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para solicitar o benefício. O processo agora é todo online.

Confira o passo a passo para garantir o BPC:

> Acesse o site e faça login no Meu INSS;

> Em seguida, clique na opção “Agendamentos/Solicitações”;

> Vá em “Novo Requerimento”;

> Toque no serviço desejado;

> Clique em “Atualizar”;

> Verifique ou altere os dados de contato e depois clique em “Avançar”;

> Informe os dados necessários para concluir o seu pedido.

Segundo o Governo Federal, o tempo estimado para a liberação é de 45 dias corrido. Vale lembrar que o BPC não dá direito ao 13º salário ou pagamento de pensão por morte.