Em Anápolis, homem é encontrado morto em colchão perto de terreno

Na noite deste domingo (22), uma movimentação diferente foi registrada na Rua Rodovânio Rodovalho, no Conjunto Eldorado, em Anápolis.

É que um andarilho começou a pedir ajuda depois que encontrou um homem, de aproximadamente 30 anos, desacordado em um colchão, nas proximidades de uma espécie de terreno abandonado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para ir até o local e a equipe pôde apenas constatar que a vítima não tinha mais nenhum sinal de vida.

A área foi devidamente isolada pela Polícia Militar, que acionou o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para fazer o recolhimento do corpo.

Junto do cadáver havia um alvará de soltura da Justiça. Caberá ao IML confirmar se a identificação que consta no documento é realmente a do homem.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) não precisou ir ao local porque não havia nenhum indício de violência no corpo.