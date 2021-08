Confusão em padaria por causa de dívida alta de proprietário virou caso de polícia em Anápolis

Nesta terça-feira (24), policiais militares tiveram de se deslocar até uma padaria da Vila Jaiara, na região Norte de Anápolis, para resolver uma grande confusão.

Tudo começou quando um homem foi até o estabelecimento para cobrar o proprietário, que teria pego emprestado uma quantia de R$ 3 mil e, depois de meses, ainda não havia devolvido.

O responsável pelo empréstimo também alegou ter entregado o dinheiro “na boa fé”, porque o comerciante estava precisando. No entanto, decidiu pedir a quantia de volta porque não via no devedor a intenção de ressarcimento.

A vítima afirma ainda que foi expulsa de dentro da padaria e, durante toda a confusão, a viatura precisou ser acionada para evitar que algo pior acontecesse.

Como os envolvidos não conseguiram entrar em um consenso, já que o proprietário teria alegado não ter como pagar o valor, os dois tiveram de ter levados até a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.