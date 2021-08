Laboratório da UEG de Anápolis confirma descoberta de novo escorpião no Brasil

Pesquisadores da Universidade Estadual de Goiás (UEG) foram um dos responsáveis pela recente descoberta de uma nova espécie de escorpião no Brasil. O animal foi encontrado na caverna Meu Rei, localizada no Parque Nacional de Catimbau, no município de Tupanatinga, Pernambuco.

Além da instituição goiana, o estudo contou com a participação direta de cientistas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Eles descobriram que a espécie é um pseudoescorpião, devido ao fato de não apresentar peçonha.

As análises laboratoriais foram realizadas no centro de pesquisar anapolino da UEG, juntamente do professor Everton Tizo.

O docente lembra que o Brasil pode conter a maior diversidade mundial de pseudoescorpiões. Atualmente, são conhecidas 170 espécies no país.

“Contudo, o número de estudos sistematizados no Brasil ainda é relativamente pequeno e se conhece pouco sobre a fauna de pseudoescorpiões para a maioria dos biomas’, reforça.

O nome atribuído ao animal descoberto foi “O epíteto específico ‘kapinawai’”, dado em homenagem à tribo indígena ‘Kapinawá’, que habitava a região em que o encontraram há séculos atrás.