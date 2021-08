Mais uma pessoa foi brutalmente morta na Praça Dom Emanuel, no Jundiaí, região nobre e Central de Anápolis.

O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo (29) e é investigado pela Polícia Civil (PC).

Um homem, não identificado até o momento, foi encontrado no chão com o pescoço cortado.

Ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), coube apenas a confirmação do óbito.

A dinâmica do crime ainda é desconhecida, mas a Polícia Militar (PM), a partir do relato de testemunhas, já identificou a autoria do crime.

Buscas foram realizadas na residência do principal suspeito, que não foi encontrado e está foragido.

Esse foi o segundo assassinato na Praça Dom Emanuel em menos de sete dias.

Na última segunda-feira (23), uma jovem grávida de 19 anos foi executada a tiros no local.