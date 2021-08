Stories mostram como foi a festa clandestina com filho de Bolsonaro em Goiás

Uma força-tarefa da Prefeitura de Goiânia interditou uma festa de luxo com a presença de Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Mais de mil pessoas participavam da baladinha clandestina, que ocorreu na noite de sábado (28) no Palácio Monte Líbano, localizado na região Oeste da capital.

Batizada de Em Off, a festa foi organizada através de grupos de WhatsApp. O local só foi divulgado horas antes do início da festa.

Imagens do filho 04 do presidente da República sem máscara na baladinha circularam pelas redes sociais. Em razão do descumprimento das medidas contra a Covid-19, vizinhos denunciaram a clandestina.

A Guarda Municipal, Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e o Corpo de Bombeiros mandaram para casa todos os presentes.

O Palácio Monte Líbano recebeu multa de R$ 10 mil por não possuir autorização para a realização da festa e R$ 4.908 por promover aglomeração. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) também foi registrado contra os organizadores.

Veja: